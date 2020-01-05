Амстердам, , 09:45 — REGNUM Амстердамская гостиница Окура, принадлежащая одноимённой японской сети, 3 января получила бомбу в письме. Полиция сообщает, что речь идёт об аналогичном с полученными ранее рядом предприятиями в Нидерландах устройстве. После обнаружения было принято решение не эвакуировать гостиницу.

Обнаружив подозрительное письмо, сотрудники гостиницы, не открывая его, немедленно вызвали экстренные службы. На место прибыли военные специалисты из службы обезвреживания взрывчатки, а также сотрудники полиции, пожарной службы и скорой помощи. Около 12 часов дня предварительное расследование завершилось, после чего посылка была передана в Нидерландский Институт судебных экспертиз.

На этой недели посылки со взрывчаткой были доставлены в автозаправочные станции в Амстердаме и Роттердаме, в маклерскую контору в Утрехте, а также в амстердамскую гостиницу и в офис компании по продаже автомобилей в Роттердаме. Полиция подозревает, что все посылки отправлены одним лицом, однако в интересах следствия не сообщает подробностей.

Почта Нидерландов сообщила новостному сайту NU. nl, что принимаются меры по обеспечению безопасности почтальонов. Подробности не указываются, однако представитель Почты уточнил, что его организация тесно взаимодействует с полицией.

В настоящий момент все подозрительные посылки обследуются в Институт судебных экспертиз. Ни одна из посылок не взорвалась.

На всех посылках в качестве отправителя обозначен коллекторское агентство CIB, которое находится в Роттердаме, однако полиция установила, что оно не имеет отношения к письмам. CIB 2 января само получило письмо с бомбой.

Полиция предупреждает, что, возможно, другие учреждения также могут оказаться получателями письма со взрывчаткой. В случае получения письма с утолщением, на котором данные CIB не напечатаны на конверте, а на отдельной этикетке, также как и данные получателя, полиция настоятельно рекомендует не открывать письма, а немедленно вызывать экстренные службы.