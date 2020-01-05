Иркутск, , 09:45 — REGNUM Проверку в связи со стрельбой, в результате которой был ранен ребёнок, проводят правоохранительные органы в Иркутской области. Об этом 5 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в новогоднюю ночь на территории садового товарищества (СНТ) «Светофор». Семья с ребёнком вышла на улицу смотреть новогодний салют, когда кто-то поблизости начал стрельбу из карабина. Ребёнок получил касательное пулевое ранение в области щеки и шеи. Госпитализация пострадавшему не потребовалась

Пуля находится на исследовании у экспертов-криминалистов. Личность стрелка устанавливается. По предварительной версии, у стрелка не было преступного умысла на причинение вреда ребёнку, скорее, имел место несчастный случай.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку обстоятельств данного происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которая была начата следователями в Приморье после стрельбы, в результате которой пострадали двое детей.

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