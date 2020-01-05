Партизанск, Приморский край, , 09:32 — REGNUM Проверку после гибели четырёхлетней девочки при катании с горы начали следователи в Приморском крае. Об этом 5 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

ЧП произошло 2 января в поселке Лозовый города Партизанска. Девочка врезалась в дерево, катаясь на тюбинге (надувные санки) с горы. Ребёнок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

На следующий день девочка скончалась в больнице. По данному инциденту СКР по региону начал проведение доследственной проверки.

Отмечается, что площадка, где произошло ЧП, не была оборудована для зимних игр и катания на санках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которая проводится следователями в Омской области после обнаружения тела подростка, пропавшего в новогоднюю ночь.

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