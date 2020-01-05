Оттава, , 09:13 — REGNUM Один человек погиб, попав под снежную лавину в канадской провинции Британская Колумбия на западе страны. Об этом 5 января сообщает телеканал СTV.

Сход лавины произошёл возле озера Кэбин, в 56 километрах к западу от города Мэрритт. Под лавину попал один из двоих мужчин, катавшихся на снегоходах в горах в этом районе.

Личность погибшего не раскрывается.

Отмечается, что ранее в данном районе прошёл сильный снегопад и ведомство по наблюдению за сходом лавин распространило предупреждение среди туристов и местного населения о существующей лавиноопасности в горах Британской Колумбии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тела сноубордиста на Чукотке, погибшего при сходе самой крупной за последние 35 лет снежной лавины.

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