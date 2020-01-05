Мехико, , 08:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Мексике. Об этом сегодня, 5 января, сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики.

Землетрясение было зафиксировано на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем Тихого океана. Эпицентр землетрясения находился в 38 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) дает другие данные — очаг подземных толчков находился на глубине 100 километров, а магнитуда землетрясения — 5,6.

Угроза цунами не объявлялась. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.