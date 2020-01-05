Киев, , 08:24 — REGNUM Тела двух девушек были обнаружены хозяйкой съемной квартиры, расположенной в столице Украины в доме на улице Кирилловской. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе национальной полиции города Киева.

Как сообщила собственница квартиры, жилое помещение она сдавала на праздники в аренду.

Правоохранители отметили, что личности погибших установлены, ими оказались девушки 2000 и 2003 годов рождения. В целях установления окончательной причины смерти погибших будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровске на свалке было обнаружено тело младенца.

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