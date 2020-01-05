Токио, , 08:05 — REGNUM Министр юстиции Японии Масако Мори 5 января приказала усилить иммиграционный контроль на границе страны из-за побега Карлоса Гона, сказано в специальном заявлении главы японского ведомства.

Министр заявила, что отдала распоряжение соответствующим ведомствам ради недопущения впредь подобных эксцессов. Глава японского минюста также сообщила, что раз официальных документов о выезде Карлоса Гона нет, то экс-глава автомобилестроительного гиганта Renault — Nissan — Mitsubishi покинул Японию нелегально. Это, по деликатному выражению Мори, «заслуживает крайнего сожаления».

Ранее стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. Сейчас нельзя точно сказать, как пребывавший под домашним арестом и наблюдением полиции Гон умудрился бежать из страны. По некоторым данным, его вывезли из небольшого аэропорта в провинции и потом он был доставили в Ливан из Турции на частном самолёте.

Карлос Гон, гражданин сразу Франции, Бразилии и Ливана, был арестован в Японии 19 ноября 2018 года по обвинению в неуплате налогов с суммы более $80 млн с вознаграждений на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Также ему инкриминируются и другие правонарушения. В апреле 2019 года Гона выпустили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

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