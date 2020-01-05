Сингапур, , 08:03 — REGNUM Трёхлетняя девочка из Китая была помещена в больницу под карантин в Сингапуре, куда поступила с пневмонией, вызванной неизвестным вирусом, сообщает 5 января газета The Straits Times.

Как сообщают врачи, девочка вместе с родителями недавно побывала в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй), где была зарегистрирована вспышка неизвестной инфекции. Минздрав Сингапура принял решение о помещении в карантин всех пациентов с подозрением на инфекционное воспаление лёгких, а также людей, приехавших с территории Китая.

Число заболевших неизвестной науке формой пневмонии в городе Ухань увеличилось до 44 человек, 11 из госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Помимо госпитализированных, под наблюдением медиков также состоит 121 человек. Китайские врачи полагают, что вирус — не новый вид тяжёлого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии), а скорее представляет собой новую разновидность тяжёлой пневмонии.

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