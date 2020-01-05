Пермь, 5 января 2020, 07:06 — REGNUM Из-за близкого расположения, под лёд, частично погрузились 30 автомобилей на острове Русский в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В сообщении говорится, что рыбаки смогли сами выехать, другие машины тросами вытягивали спасатели. По данным ведомства, пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря, тёплая погода в Приморье, не позволяла укрепиться льду на прибрежных акваториях края.
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