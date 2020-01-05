Пермь, , 07:06 — REGNUM Из-за близкого расположения, под лёд, частично погрузились 30 автомобилей на острове Русский в Приморском крае. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Частично провалились под лёд в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса», — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении говорится, что рыбаки смогли сами выехать, другие машины тросами вытягивали спасатели. По данным ведомства, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря, тёплая погода в Приморье, не позволяла укрепиться льду на прибрежных акваториях края.

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