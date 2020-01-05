Чита, , 06:46 — REGNUM Житель Кыринскго района Забайкалья задержал угонщика своего автомобиля. Как сообщает региональное ГУ МВ РФ, в ходе разбирательства выяснилось, что утром 3 января автомобилист ненадолго припарковал свой Toyota Land Cruiser Prado возле частного дома, расположенного в селе Мангут, а через несколько минут услышал шум отъезжающего автомобиля.

«Мужчина на другой машине бросился за угонщиком и догнал его после того, как злоумышленник не справился с управлением и совершил опрокидывание внедорожника», — отметили правоохранители.

Подозреваемым оказался оказался 24-летний житель села Мангут.