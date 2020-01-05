с. Большая Тура, , 06:36 — REGNUM Вот уже второй день в Забайкалье ищет солдата — срочника, сбежавшего из военной части, расположенной в с. Большая Тура. Как сообщает ura.ru со ссылкой на представителя комитета солдатских матерей Ксению Феткуллину, 3 января около 15:00 местного времени уроженец города Юрюзань Челябинской области Артур Хакимов самовольно покинул часть, отправив матери смс-сообщение: «Прости, я непутевый сын».

Известно, что сейчас беглец может находиться в Иркутске. О местонахождении молодого человека сообщил водитель, который его подвёз при помощи сервиса BlaBlaCar. По его словам, во время поездки солдат сообщил, что якобы служит по контракту и едет домой в отпуск. Причины, которые подтолкнули солдата к побегу, пока неизвестны.

По данным в пресс-службы Восточного военного округа, солдат оставил часть, чтобы увидеться с родственниками. Но по версии правозащитников, в части происходило что-то, о чем Хакимов не решался сказать матери, поскольку переживал за ее здоровье — в прошлом году женщина перенесла инсульт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.

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