Горловка, ДНР, , 21:51 — REGNUM На контрольно-пропускном пункте (КПП) между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Украиной под Горловкой скончалась жительница Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 4 января мэр города Иван Приходько.

«На КПП «Горловка» скончалась жительница Перевальска 1944 года рождения», — уточнил он.

При этом детали произошедшего он не уточнил.

Напомним, 4 января в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив четыре боевых припаса по территории ДНР.

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