Багдад, , 21:16 — REGNUM При минометном обстреле в столице Ирака пострадали пять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По данным источников, взрывы прогремели 4 января в жилом районе Аль-Джадрия.

«(Неизвестными) произведен минометный обстрел, в результате которого были ранены пять человек», — передает агентство.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 4 января недалеко от посольства США в Багдаде в «зеленой зоне» взорвались две ракеты.

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