Багдад, , 20:38 — REGNUM Недалеко от посольства США в Багдаде в «зеленой зоне» взорвались две ракеты. Об этом 4 января сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов телеканала, взрывы прогремели в районе, где расположены правительственные учреждения и иностранные дипломатические миссии.

В настоящее время на месте взрывов работают сотрудники специальных служб. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 4 января в столице Ирака прогремели два мощных взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США убили в ночь на 3 января в Багдаде командующего специальным подразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.