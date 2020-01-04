Исетский район, Тюменская область, , 20:35 — REGNUM В Тюменской области при столкновении грузовика DAF и легкового автомобиля Lada Xray погибла семья из Сургута (ХМАО) в составе пяти человек: двое взрослых и трое детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Трагедия произошла вечером 4 января 2020 года на 104-м километре трассы Курган-Тюмень в Исетском районе. Предварительно установлено, что в в тягаче DAF лопнул тормозной шланг и его вынесло на встречную полосу, прямо на «Ладу».

Погибли отец и мать семейства, а также трое их детей, ехавших в легковом автомобиле.

В Госавтоинспекции акцентируют внимание, что дети 2007, 2008 и 2016 годов рождения находились на заднем пассажирском сидении без автокресел и не были пристегнуты ремнями безопасности.