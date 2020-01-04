Багдад, , 20:10 — REGNUM В столице Ирака Багдаде прогремели два мощных взрыва. Об этом 4 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

«Два мощных взрыва прогремели в Багдаде вечером в субботу», — говорится в сообщении агентства.

О том, где именно произошли взрывы, не сообщается. О жертвах и пострадавших также информации пока нет.

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