Ханты-Мансийск, , 19:27 — REGNUM В Югре с 1 января 2020 года совершено три убийства на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

В первый день 2020 года, как установлено следствием, около 2 часов ночи 37-летний уроженец Самарской области в помещении общежития, расположенного по ул. Белого в посёлке Излучинский Нижневартовского района, праздновал со своим 31-летним знакомым. В ходе алкогольных возлияний между мужчинами возникла ссора, и самарец нанёс своему знакомому два удара кувалдой по голове. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство»). В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

По этой же статье УК РФ возбуждено уголовное дело в Нягани. По версии следствия, 1 января около 8 часов в одной из квартир в д. 44 Центрального микрорайона в посёлке Талинка Октябрьского района между распивающими спиртное братьями 1995 и 1999 годов рождения возникла ссора. Младший забил насмерть старшего ножом, полагает следствие. Подозреваемый находится под стражей.

Также за убийство задержан житель села Варъеган Нижневартовского района. По версии следствия, ночью 2 января 58-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в своего 53-летнего односельчанина. Потерпевший скончался на месте.