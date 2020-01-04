Артём, Приморский край, , 18:22 — REGNUM Проверку начали следователи после стрельбы, в результате которой пострадали двое несовершеннолетних в городе Артём. Об этом 4 января сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.

Инцидент произошёл днём 3 января в посёлке Заводской Артемовского городского округа на улице Харьковская. В интернете были опубликованы фотографии последствий стрельбы, которую начал неизвестный.

По словам очевидцев, опубликовавших фотографии, стрельба велась из одного из домов на улице Харьковской. Эта информация привлекла внимание правоохранительных органов.

Было установлено, что в результате хулиганских действий неустановленного гражданина пострадали двое детей десяти и 15-ти лет. По данной информации была начата доследственная проверка сотрудниками регионального отделения СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками полиции в Екатеринбурге злоумышленника, устроившего стрельбу из автомата во дворе жилого дома в новогоднюю ночь.

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