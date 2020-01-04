Уагадугу, , 17:55 — REGNUM Четырнадцать человек, в том числе дети, погибли при подрыве автобуса в Буркина-Фасо. Об этом 4 января сообщает агентство «Синьхуа».

Взрыв прогремел в департаменте Тоэни провинции Суру на юго-западе страны. Автобус, перевозивший школьников в город Тома, наехал на придорожную мину.

В результате взрыва на месте погибли 14 человек, ещё четверо получили ранения.

Ответственность за взрыв на настоящий момент ни одна из террористических группировок на себя не взяла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 11 военных в результате нападения террористической группировки на севере Буркина-Фасо.

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