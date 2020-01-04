Канберра, , 17:07 — REGNUM Рекламная компания для продвижения Австралии с Кайли Миноуг была остановлена из-за лесных пожаров в стране. Об этом 4 января сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Видеоролик с участием известной певицы был сделан по заказу организации Tourism Australia для продвижения страны в сентябре ушедшего года, когда лесные пожары в Австралии только начались, но ещё не приняли масштабов катастрофы.

В видеоклипе, действие которого происходит на фоне нетронутых пожарами австралийских пейзажей, снялись, кроме Миноуг, олимпийский призер Иан Торп, теннисистка Эшли Барти, комик Адам Хиллс. Как пояснила представитель австралийской туристической организации в Великобритании, распространение рекламного ролика было приостановлено из уважения и сочувствия к семьям и общинам, пострадавшим от пожаров.

Несмотря на продолжающиеся на континенте лесные пожары, в Австралии продолжают свою работу многие туристические фирмы. Власти страны настоятельно рекомендовали туристам, планирующим поездку в Австралию, искать до отъезда самую свежую информацию о ситуации с пожарами в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве на борьбу с масштабными лесными пожарами в Австралии трёх тысяч военнослужащих резерва.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия призывает 3000 резервистов для борьбы с лесными пожарами