Стерлитамак, Башкирия, , 16:56 — REGNUM Обстоятельства гибели мужчины, скончавшегося в результате травм, полученных в батутном центре, выясняют следователи в городе Стерлитамаке. Об этом 4 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Инцидент произошёл в конце декабря 2019 года в батутном центре торгово-развлекательного центра «Сити Молл» в Стерлитамаке. 24-летний мужчина получил травму позвоночника при посещении аттракциона и был госпитализирован. В больнице пострадавший впал в кому и 3 января скончался, несмотря на усилия врачей.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в связи с гибелью мужчины. Изучаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в Кургане в связи с травмой головы, полученной шестилетним ребёнком при посещении детского парка аттракционов.

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