Псков, , 16:27 — REGNUM В Великих Луках Псковской области завершены поиски 15-летнего подростка, которого полиция, спасатели и волонтёры искали после Нового года. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, подросток был найден мёртвым 3 января.

«По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в ведомстве.

Проводится проверка.

Как ранее сообщали псковские СМИ, 15-летний подросток пропал 1 января, последний раз его видели утром. По словам волонтёров, тело погибшего было найдено в пруду.

Добавим, что в Пскове продолжается поиск 15-летней девушки, которая также ушла из дома 1 января и до сих пор не вернулась.