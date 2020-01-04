Великий Новгород, , 16:15 — REGNUM Доступ в Новгородский кремль был перекрыт сегодня, 4 января, в Великом Новгороде после анонимного предупреждения по телефону о «заминировании». Как сообщили в УМВД России по Новгородской области, оперативные службы обследовали территорию кремля и каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили.

«Телефонный террорист», сообщивший в полицию о ложной тревоге, установлен: им оказался 58-летний житель Великого Новгорода. В ведомстве отметили, что в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в новогоднюю ночь «заминировали» главную площадь: сообщение о взрывном устройстве поступило через 10 минут после наступления Нового, 2020 года и также оказалось ложным.