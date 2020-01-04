Брно, Чехия, , 15:55 — REGNUM Здание мечети было осквернено неизвестными в городе Брно на юго-востоке Чехии. Об этом 4 января сообщил журналистам представитель полиции Богумил Малашек.

По его словам, неизвестные вандалы осквернили мечеть вечером 3 января. На стену здания злоумышленники нанесли надпись с угрозой убийства за распространение ислама в Чешской Республике.

В настоящее время сотрудники полиции начали мероприятия по розыску вандалов. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, идёт опрос очевидцев, которые могут помочь в установлении личности злоумышленников.

Стоит отметить, что мечеть в городе Брно не единожды подвергалась нападению вандалов. Злоумышленники наносили на её стены оскорбительные надписи и били стёкла камнями. Чаще всего нападения совершались в период пика миграционного кризиса в Европе.

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