Зарайск, Московская область, , 15:56 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в подмосковном Зарайске. Об этом 4 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в частном доме, принадлежащем сразу двум владельцам, на улице Шоссейной. Для тушения пожара были привлечены восемь человек и две единицы техники.

В результате пожара погибли трое мужчин. Предварительно, причиной гибели стало отравление продуктами горения.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели троих человек. Устанавливаются личности погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семьи с двумя детьми при пожаре в частном доме в подмосковном городе Подольске.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли четыре человека