Уфа, , 15:50 — REGNUM Один человек погиб, двое получили травмы в результате ДТП в Давлекановском районе Башкирии. об этом 4 января сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла около 21:00 3 января на 64-м километре автодороги Чишмы — Киргиз-Мияки. Произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2114, которым управлял 34-летний житель Стерлитамака и автомобиля ГАЗ-3110 под управление водителя 34-х лет.

В результате ДТП на месте погиб водитель автомобиля ВАЗ-2114. Его пассажирка, женщина 29 лет, а также водитель и 30-летняя пассажирка ГАЗ-3110 были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате ДТП в Иглинском районе Башкирии. Среди пострадавших двое детей.

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