Киев, , 16:03 — REGNUM В Киеве ночью по адресу Большая Васильковская, 112 произошел пожар. Об этом 4 января сообщает издание «Информатор».

Как сообщает издание, в результате пожара сгорел автомобиль марки Peugeot 307, плотно припаркованный к жилому дому. В результате жара от пылающего автомобиля «лопнули» стекла офиса банка, который располагался на первом этаже жилого дома. Также в результате пожара копоть покрыла балконы до четвертого этажа дома.

«Спасатели оперативно ликвидировали огонь, но от авто осталась только его задняя часть, все остальное полностью выгорело», — сообщает источник. Пострадавших в результате пожара нет, а причину возгорания предстоит выяснить правоохранительным органам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине сожгли машину руководителю Одесской таможни.

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