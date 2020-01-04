Анадырь, , 14:31 — REGNUM Тело пропавшего в конце декабря в результате схода снежной лавины сноубордиста было обнаружено на Чукотке. Об этом 4 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО.

Тело сноубордиста было найдено в месте схода снежной лавины в 15 километрах от населенного пункта Эгвекинот. Региональное отделение ГУ МЧС выразило благодарность всем неравнодушным людям и организациям, принявшим участие в поисках.

Поисковые мероприятия осложнялись тем, что не было известно точное место, где находился пропавший спортсмен, так как он катался на необорудованном склоне по пересечённой местности в одиночку. В течение первых двух суток после схода лавины в поисково-спасательных мероприятиях приняли участие около 200 человек.

За первую неделю поисков при морозе в 25 градусов было расчищено более 5,6 тыс. кв. метров из 37,5 тыс. кв. метров площади сошедшей лавины, которая стала самой крупной за последние 35 лет. При этом существовала опасность схода ещё одной лавины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках пропавшего во время схода снежной лавины сноубордиста на Чукотке.

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