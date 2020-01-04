Пермь, , 12:16 — REGNUM Экстренную посадку совершил самолёт Airbus-320 авиакомпании Red Wings в аэропорту «Большое Савино» города Перми. Об этом 4 января сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолёт со 180 пассажирами и шестью членами экипажа на борту совершал перелёт по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. Вынужденную посадку самолёт запросил из-за проблем с навигационным оборудованием.

Самолёт совершил посадку в штатном режиме, пострадавших нет. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Самолёт в настоящее время обследуют специалисты.

Пассажирам авиарейса было обеспечено питание и напитки. За пассажирами в 14:20 по местному времени (12:20 по Москве) прибудет резервный борт авиакомпании Red Wings, на котором пассажиры продолжат перелёт в пункт назначения, город Санкт-Петербург.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экcтренном приземлении самолёта Airbus-320 в аэропорту Перми.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми