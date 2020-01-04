Киев, , 11:30 — REGNUM 59-летний житель Украины умер от ботулизма. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе центра общественного здоровья Украины в социальной сети Facebook.

Причиной заболевания ботулизмом послужило употребление консервы из свинины домашнего приготовления. Мужчине была введена сыворотка от ботулизма, также пострадавшему провели три операции, однако состояние пациента только ухудшалось и мужчина умер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровской области женщина заболела ботулизмом после употребления в пищу вяленой рыбы собственного приготовления.

Читайте также: На Украине ещё один человек заболел ботулизмом