Тернополь, Украина, , 11:30 — REGNUM Восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет пострадали в результате пожара и взрыва в клубе села Угринов Подгаецкого района Тернопольской области. Об этом 3 января сообщает пресс-служба регионального отделения национальной полиции Украины.

Сообщение о произошедшем пожаре и взрыве поступило 3 января около 18:30 (19:30 мск). Пострадавшие в сельском клубе проводили репетицию предстоящего выступления, посвященного празднику Рождества Христова. В результате пожара и взрыва подростки получили ожоги I и II степени. Детей доставили в реанимационное отделение районной больницы. В дальнейшем их планируют перевезти в детскую областную больницу.

По предварительной информации взрыв случился по причине утечки газа.

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