Амстердам, , 10:52 — REGNUM Бургомистр нидерландского города Арнхем Ахмед Маркуш (Ahmed Marcouch) посетил семьи подростков, которые были задержаны за устроенный ими пожар, случившемуся в новогоднюю ночь. В результате пожара погибли 39-летний отец и его 4-летний сын. На своей странице в социальной сети Facebook Маркуш сообщил, что родные подозреваемых разбиты случившемся. По его словам — «Они также заслуживают вашей поддержки».

Кроме того, бургомистр посетил родственников жертв.

Смертельный пожар унёс жизни отца и сына. Мать и дочь тяжело пострадали, однако их жизнь вне опасности.

Причиной пожара стали подожённые на скамье в подъезде жилого дома петарды. Подъезд загорелся, после чего огонь быстро распространился по первому и второму этажу. Пострадавшая семья во время пожара оказалась в лифте, который заполнился дымом.

Двое подростков 12 и 13 лет были задержаны 1 января за устроенный ими пожар. Полиция предполагает, что именно они зажгли петарды в подъезде.

Маркуш 1 января сообщил на своей странице в Твиттере, что сопереживает родным и близким жертв пожара.