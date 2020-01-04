Джакарта, , 10:52 — REGNUM До 53 человек выросло число погибших в результате наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями в районе столицы Индонезии, Джакарты. Об этом 4 января сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии.

В настоящее время в результате разгула стихии в стране погибли 53 человека, ещё один числится пропавшим без вести. Более 173 тыс. человек, по данным ведомства, были вынуждены покинуть свои дома.

Министерство здравоохранения Индонезии задействовало около 11 тыс. сотрудников для распространения лекарств в зоне бедствия, а также наборов для дезинфекции и продуктов питания. В ведомстве опасаются вспышки гепатита А, лихорадки, переносимой кровососущими насекомыми и прочих заболеваний в зоне наводнения.

Сильные ливни, вызвавшие наводнение и оползни, продолжаются в Джакарте и близлежащих районах с конца декабря 2019 года. Сильно пострадала дорожная инфраструктура, из-за чего спасатели не могут провести эвакуацию жителей из некоторых пострадавших районов. Властями Индонезии было отдано распоряжение подготовить авиацию, чтобы разбить дождевые облака и снизить интенсивность осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 43 погибших в результате наводнений в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших в результате наводнений в Индонезии достигло 43 человек