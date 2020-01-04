Донецк, , 10:08 — REGNUM Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики четыре боевых припаса. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Боевиками из гранатометов РПГ, СПГ, а также — стрелкового оружия крупного калибра были обстреляны населенные пункты Зайцево и Старомихайловка.

По информации представительства, на данный момент сообщений о жертвах среди мирного населения республики, а также разрушениях инфраструктуры не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР пять боевых припасов.

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Отметим также, что в ходе еженедельного брифинга представитель НМ ДНР сообщил, что за прошедшую неделю в рядах ВСУ было зафиксировано 18 не боевых потерь погибшими, а также 24 — раненными.

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