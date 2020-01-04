Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Употребление марихуаны перестало быть нарушением закона в еще одном штате. С 1 января 2020 в штате Иллинойс вступил в силу закон о легализации этого наркотического вещества, сообщает CBS News.

Ранее осужденные в штате за хранение 30 или менее грамм наркотика имеют право на помилование.

Аналогичный закон готовят демократы в штате Миннесота, в штате Нью-Йорк законодатели уменьшили строгость наказания за хранение марихуаны, однако достичь консенсуса в вопросе о необходимости легализации малых количеств этого наркотика так и не удалось. Предположительно в ноябре 2020 года будут легализованы легкие наркотики в штате Нью-Джерси. К немедленной декриминализации небольшого количества марихуаны призвал генпрокурор штата Вирджинии Марк Херринг.

Напомним, первыми штатами, легализовавшими марихуану в 2012 году стали Колорадо и Вашингтон. Сейчас этот наркотик разрешен для использования в личных целях в штатах Аляска, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Мэне, Мичиган, Невада, Орегон, Вермонт, Вашинтон и в округе Колумбия.