Ставрополь, , 10:07 — REGNUM Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Ставропольском крае. Об этом 4 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в ночь на 4 января. Загорелся частный жилой дом в Советском городском округе, селе Горькая Балка на улице Подгорная. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

Для ликвидации пожара привлекались 23 человека и десять единиц техники. Локализация пожара была объявлена в 01:22 мск, в 03:40 возгорание было ликвидировано полностью.

В результате пожара погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, на месте происшествия работает дознаватель МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.

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