Амстердам, , 09:38 — REGNUM Университет г. Маастрихт в Нидерландах, который с 24 декабря подвергается кибератакам с помощью т.н. вируса-вымогателя, заплатил хакерам выкуп. Об этом сообщает университетская газета, ссылаясь на «хорошо информированные источники». Предположительно речь идёт о сумме в несколько сотен тысяч тонн.

Представители университета отказываются комментировать данное сообщение, ссылаясь на то, что в настоящий момент идёт расследование в отношении кибератак. В этой связи представляется невозможным делать сообщения о возможных контактах с хакерами. Однако в университете пообещали полную открытость, как только расследование будет завершено.

В последние дни некоторые компьютерные системы университеты возобновили работу. 6 января в университете начинаются занятия после рождественских каникул. Университетские власти полагают, что в настоящий момент ничего не препятствует началу занятий.