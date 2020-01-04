Амстердам, , 09:37 — REGNUM Ряд предприятий в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте в минувшие дни получили бомбы в посылках. Об этом 2 января сообщила полиция в Нидерландах. Среди получателей — автозаправочные станции в Амстердаме и Роттердаме, а также маклерская контора в Утрехте и амстердамская гостиница.

Ни одна из бомб не взорвалась. Полиция исходит из того, что за всеми посылками стоит один отправитель.

На всех письмах в качестве отправителя указан оптовый магазин канцелярских товаров, расположенный в Роттердам. Расследование показало, что магазин не имеет отношения к рассылаемым бомбам. 2 января магазин и сам получил подозрительную посылка. Содержание посылки изучается полицией.

Полиция не исключает, что в ближайшие дни могут быть обнаружены ещё посылки со взрывчаткой. Получатели могут узнать подозрительные посылки по обозначению отправителя. На обычных письмах от роттердамского магазина адрес напечатан на конверте, однако отправитель бомб в письмах отпечатал адрес на этикетках, наклеенных на конверте.