Барнаул, , 09:36 — REGNUM В Барнауле выясняют обстоятельства трагедии на пожаре, случившейся сегодня утром, 4 января, в одноэтажном двухквартирном кирпичном частном жилом доме в Барнауле на улице Пивоварская.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, несмотря на оперативное реагирование (около 20 минут потребовалось для локализации пожара, площадь которого составила 100 квадратных метров), на месте происшествия обнаружены погибшие.

По данным спасателей, наиболее вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники на Алтае увеличилось число пожаров. За прошедшие сутки на территории края было ликвидировано 17 возгораний.

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