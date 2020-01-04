Оттава, , 09:42 — REGNUM Двое мужчин были госпитализированы после драки с применением хоккейных клюшек в Канаде. Об этом 4 января сообщает телеканал CTV.

Конфликт произошёл на одной из улиц в спальном районе города Ричмонд-Хилл в провинции Онтарио. О дерущихся сообщили в полицию очевидцы драки.

Прибывшим на место инцидента полицейских не сразу удалось утихомирить и разнять дерущихся мужчин. После осмотра участников ссоры полицейским пришлось вызвать для них скорую помощь, которая доставила мужчин в больницу с различными травмами.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства возникновения конфликта. В настоящее время уже определён зачинщик ссоры, которому позднее будут предъявлены обвинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую провела полиция в Оренбурге после заявления мужчины о голодовке в знак протеста против бездействия правоохранителей после его жалоб на неугомонных соседей.

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