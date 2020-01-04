Ивано-Франковск, Украина, , 09:42 — REGNUM В западноукраинском городе Ивано-Франковске в ночь на 3 января мужчина залез на центральную городскую елку. Об этом 3 января сообщается в пресс-службе регионального отделения организации «Муниципальная стража» на странице в социальной сети Facebook.

Инспекторы стражи сняли мужчину с елки и вызвали полицию. Свой поступок мужчина пояснил желанием поправить на елке праздничную иллюминацию «на свой вкус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области при погоне за нетрезвым водителем, сотрудник правоохранительных органов получил травму.

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