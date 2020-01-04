Нижнеудинск, Иркутская область, , 09:22 — REGNUM Новый глава Иркутской области Игорь Кобзев побывал в Нижнеудинске — городе, наиболее пострадавшим от разрушительного наводнения летом 2019 г. Как сообщает губернаторская пресс-служба, строительство нового микрорайона для пострадавших, как выяснилось, ведётся пока только на бумаге. Но местные власти будут добиваться, чтобы подрядчики, как и обещали, построили жилые дома до октября 2020 года.

Больше всего Игоря Кобзева и возмутил поступок подрядной организации, производящей ремонт в Нижнеудинской районной больнице, также пострадавшей от паводка.

«Здесь ситуация, считаю, просто наглая. Подрядная организация при первом моем посещении Нижнеудинска обещала, что до конца года сдаст хотя бы часть работ, за которые взялась. Но сегодня по докладу главного врача, руководства района выяснилось, что подрядчик уже несколько дней не выходит на связь», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45.000 человек. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отправлен в отставку в конце декабря 2019 г.