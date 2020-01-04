Иркутск, , 09:12 — REGNUM Последствия мощнейшего паводка, накрывшего Иркутскую область летом 2019 г., ещё более усугубились. Судя по разговору временно исполняющиего обязанности губернатора Приангарья Игоря Кобзева и главы Куйтунского района Алексея Мари, местных жителей всё ещё беспокоит высокий уровень грунтовых вод: необходимо произвести водоотведение. Об этом информирует губернаторская пресс-служба.

«Сейчас грунтовые воды замерзли, стало поступать очень много жалоб, что жилые дома начали разрушаться. Весной, когда почва оттает, обращений станет ещё больше. Правовой и финансовый механизм помощи людям отсутствует», — отметил глава района.

По его словам, необходимо предусмотреть какую-то программу для решения этой проблемы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После проливных дождей реки вышли из берегов и потопили более 100 населённых пунктов, пострадавшими признаны более 45 тысяч человек.

Куйтунский район входит в зону затопления. На данный момент в них 57 жилых помещений признано непригодными для проживания. 18 семей уже получили сертификаты на приобретение жилья, 23 пакета документов находятся на рассмотрении, ещё 16 семей оформляют право собственности на разрушенные жилые помещения.

В Куйтунском районе наблюдается высокий отток населения. Каждый год территорию покидает не менее 500 человек.