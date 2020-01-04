Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:26 — REGNUM Почти восемь часов потратили пожарные на ликвидацию возгорания на городской мусорной свалке на Ямале. Об этом 4 января сообщает ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому АО.

Пожар на городской свалке твёрдых бытовых отходов в Новом Уренгое начался в 10:00 по местному времени (08:00 мск). Горел мусор на площади около 100 кв. метров.

В ликвидации пожара были заняты 21 человек личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС. Возгорание было ликвидировано в 18:00 (16:00 мск). При пожаре никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на полигоне промышленных отходов в Ульяновске. Площадь пожара составила тысячу кв. метров.

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