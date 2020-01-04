Чита, , 09:00 — REGNUM Пока жители Забайкальского края праздновали новый год, медикам пришлось потрудиться: как сообщает пресс-служба краевого минздрава со ссылкой на главного врача городской клинической больницы Федора Чепцова, в больницы Читы с травмами и обморожением обратились более 700 человек, 139 из них были госпитализированы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь жителям Забайкалья пришлось мёрзнуть: по данным синоптиков, температура воздуха в регионе опускалась до — 46 °C.

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