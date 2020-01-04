Лесосибирск, Красноярский край, , 08:53 — REGNUM В связи с подтоплением спасатели выехали в село Абалаково под Лесосибирском Красноярского края.

По данным КГКУ «Спасатель», работа ведётся «из-за осложнения обстановки, связанной с прохождением кромки льда на реке Енисей».

Как передаёт «7 канал», за помощью обратились 38 человек. Спасатели обеспечивали переправу.

Вода в Енисее в районе Абалаково и Стрелки поднялась из-за тёплой погоды. По словам жителей, затоплены дороги и стоящие возле реки гаражи с лодками.

По состоянию на 3 января вода в районе посёлка Стрелка поднялась до отметки 763 см при критической в 800 см.