Варшава, , 08:46 — REGNUM Решение о ликвидации не менее 65 тысяч кур в связи с выявлением очага птичьего гриппа принято в одной из ферм на западе Польши, расположенной в 250 км от границы с Германией, сообщает The Associated Press.

Группа ветеринаров собралась 3 января в Познани, для того чтобы обсудить меры к нераспространению опасного для домашней птицы вируса. Эксперты подозревают, что эпидемия могла прийти с востока от границ с Украиной и Белоруссией.

Ранее вирус птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на птицефабриках востока страны недалеко от украинской и белорусской границ, в связи с чем были убиты около 40 тысяч индеек и гусей.