Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:20 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина и ещё три человека, в том числе двое детей, получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожная авария произошла под Каменском-Уральским 3 января в 13:40 по местному времени на 70 километре дороги Екатеринбург — Курган. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «Рено», «Лэнд Ровер» и «Форд».

В результате ДТП, 60-летняя пассажир «Ниссана» погибла на месте, а ещё один пассажир и водитель автомобиля получили травмы. Также были травмированы двухлетний и четырёхлетний пассажиры «Форда».

По факту ДТП и гибели человека проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области недалеко от Берёзовского произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. В нём пострадали несколько человек.

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