Пермь, , 08:09 — REGNUM Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

На борту самолета находились 176 пассажиров, все они благополучно приземлились в пермском аэропорту «Большое Савино». Причиной экстренной посадки стал отказ навигационной системы, в связи с чем командир корабля принял решение о приземлении в ближейшей по ходу следования воздушной гавани.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, перед посадкой лайнер сделал несколько кругов для выработки топлива.

Как ожидается, пассажиры вылетят в порт назначения в ближайшее время запасным рейсом.