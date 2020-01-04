Екатеринбург, , 07:52 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей пострадали несколько человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД в ДТП пострадали две пассажирки SKODA, а также водитель и пассажир BMW.

По данным дорожной полиции, которая проводит дознание, столкновение автомобилей произошло 3 января около 11:00 по местному времени на 34-м километре автодороги из Екатеринбурга в Алапаевск.

Водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с машинами BMW, SKODA и Mazda. В результате аварии 19-летняя и 40-летняя пассажирки SKODA получили травмы головы и рук, а 40-летний водитель и 36-летняя пассажир BMW — многочисленные ушибы.

Отметим, что все пострадавшие доставлены в больницу города Берёзовского.